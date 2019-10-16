صور.. كورنيش النيل يتزين بمفتاح الحياة قبل نهاية التجديدات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ أولى خطوات جامعة الأقصر لتقديم تعاونها الأمثل لمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار الشريف في بيان صحفي، بأنه قد قامت جامعة الأقصر على تشكيل لجنة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين، تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون الجميلة، وأعضاء فريق العمل، لتطوير شوارع وميادين الأقصر، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية لجامعة الأقصر.

وقامت اللجنة بتقديم بعض المقترحات لتطوير و تجميل ميادين الأقصر و تحسين الرؤية البصرية، والاهتمام بمفهوم الهوية المصرية، وتمت الموافقة على معظم التصميمات و المقترحات المقدمة من اللجنة، وكانت أولى الميادين التى تم تنفيذها على أرض الواقع هو ميدان مرحبا بكورنيش النيل امام معبد الأقصر ، لتنفيذ شكل مفتاح الحياة المجسم، من تصميم الدكتور علياء ماهر حمدان ، مدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والمساعدة من دكتور عمرو عبد العاطى استاذ مساعد بقسم الديكور، والدكتور محمد يونس المدرس بقسم العمارة الداخلية والديكور، و الدكتور احمد جمال مدرس بقسم الجرافيك.

يذكر أن التصميم مستوحي من مفتاح الحياة أو (العنخ) هو أول تعويذة في المعتقدات المصرية كان قد قدمها الإله المصري "تحوت" اله الحكمة عند البشر، أتت بالت أمن مع بداية ظهور اللغة الهيروغليفية، فكان أبرز ما شغل تفكير الباحثين في علم المصريات Egyptology، وأخذ حيزا كبيرا في دراساتهم وتحليلاتهم، بدءا من تصميمة الذي يبدو على شكل عروة لوزية مثبتة على جسم رأسي قائم، يفصل بينهما جزء عرضي، ومفتاح الحياة أو (العنخ) هو رمز الحياة الأبدية عند قدماء المصريين، كان يستعملة المصريين الفراعنة كرمز للحياة بعد الموت، وكان بحملة الألهة وملوك الفراعنة.

فقامت المصممة بتجريد لمفتاح الحياة مع المحافظة على نسبتة الأصلية في الحضارة الفرعونية، وترديدة بوحدات متتالية وبألوان مختلفة (الفضي - الذهبي- والبرونزي) كتعبير عن الجنس البشري بألوان بشرتة المختلفة (بيضاء - سمراء - خمرية) وجنسياتهم نوعه (ذكر - أنثى) كرمز للانسان عامة.

مفتاح الحياة

اضاءة مفتاح الحياة

جانب من التصميم