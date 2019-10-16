سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كورنيش النيل يتزين بمفتاح الحياة قبل نهاية التجديدات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:37 م
صور.. كورنيش النيل يتزين بمفتاح الحياة قبل نهاية التجديدات مفتاح الحياة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ أولى خطوات جامعة الأقصر لتقديم تعاونها الأمثل لمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار الشريف في بيان صحفي، بأنه قد قامت جامعة الأقصر على تشكيل لجنة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين، تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون الجميلة، وأعضاء فريق العمل، لتطوير شوارع وميادين الأقصر، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية لجامعة الأقصر

 وقامت اللجنة بتقديم بعض المقترحات لتطوير و تجميل ميادين الأقصر و تحسين الرؤية البصرية، والاهتمام بمفهوم الهوية المصرية، وتمت الموافقة على معظم التصميمات و المقترحات المقدمة من اللجنة، وكانت أولى الميادين التى تم تنفيذها على أرض الواقع هو ميدان مرحبا بكورنيش النيل امام معبد الأقصر ، لتنفيذ شكل مفتاح الحياة المجسم، من تصميم الدكتور علياء ماهر حمدان ، مدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والمساعدة من دكتور عمرو عبد العاطى استاذ مساعد بقسم الديكور، والدكتور محمد يونس المدرس بقسم العمارة الداخلية والديكور، و الدكتور احمد جمال مدرس بقسم الجرافيك.

يذكر أن التصميم مستوحي من مفتاح الحياة أو (العنخ) هو أول تعويذة في المعتقدات المصرية كان قد قدمها الإله المصري "تحوت" اله الحكمة عند البشر، أتت بالت أمن مع بداية ظهور اللغة الهيروغليفية، فكان أبرز ما شغل تفكير الباحثين في علم المصريات Egyptology، وأخذ حيزا كبيرا في دراساتهم وتحليلاتهم، بدءا من تصميمة الذي يبدو على شكل عروة لوزية مثبتة على جسم رأسي قائم، يفصل بينهما جزء عرضي، ومفتاح الحياة أو (العنخ) هو رمز الحياة الأبدية عند قدماء المصريين، كان يستعملة المصريين الفراعنة كرمز للحياة بعد الموت، وكان بحملة الألهة وملوك الفراعنة.

فقامت المصممة بتجريد لمفتاح الحياة مع المحافظة على نسبتة الأصلية في الحضارة الفرعونية، وترديدة بوحدات متتالية وبألوان مختلفة (الفضي - الذهبي- والبرونزي) كتعبير عن الجنس البشري بألوان بشرتة المختلفة (بيضاء - سمراء - خمرية) وجنسياتهم نوعه (ذكر - أنثى) كرمز للانسان عامة.

IMG-20191016-WA0019
مفتاح الحياة 
IMG-20191016-WA0026
 
اضاءة مفتاح الحياة 
IMG-20191016-WA0029
جانب من التصميم 
 

 

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

تجديد كورنيش الاقصر

تصميم مفتاح الحياة بكورنيش الاقصر

جامعة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة