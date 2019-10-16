صور.. اضبط مخالفة.. تصدع مساكن سترة بالوادى الجديد وتلف مرافقها بعد 6 أشهر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع" جانب من شكاوى منتفعى مشروع سترة الخيرى بقرية القصر الإسلامية بمحافظة الوادى الجديد، وتضررهم من سوء تنفيذ الوحدات السكنية والتى تعانى من تصدعات خطيرة فى الحوائط والسلالم الخارجة بجانب تلف مرافق الصرف الصحى بصورة كبيرة، وتسرب مياه الصرف التى تسببت فى تلف دورات المياه .

وتبين أن عدد من الوحدات السكنية بها ضرر فى دورات المياه التى تسبب تسرب المياه فى تدمير طبقات الطلاء وانتفاخ الحوائط الحاملة، وحدوث تشققات فى السلالام المؤدية للدور الثانى من تلك الوحدات السكنية، والتى تم بنائها على حوائط حاملة وهى عبارة عن مبانى مكونة من طابقين .

وطالب عدد من الأهالى بضرورة التدخل العاجل لمعالجة تلك الأخطاء التى قد تتسبب فى إنهيار وحداتهم السكنية التى استلموها كمأوى وحيد يضمن لهم الاستقرار الأسرى وتشكيل لجنة مختصة من الجهات المشرفة على التنفيذ لإنقاذ تلك الوحدات السكنية، التى لم يمر على إنشائها سوى عدة أشهر فقط وفى حال استمرار تسرب تلك المياه قد يؤدى ذلك إلى إنهيارها .

وقال يوسف عبد الرحمن من السكان المتضررين، أنه انفق مبلغ مالى قام باستدانته لمحاولة إنقاذ تلك الوحدات السكنية التى يعيش فيها شأن باقى السكان والذين يبلغ عددهم حوالى 25 أسرة من المنتفعين من الأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستدان عدد منهم تكلفة تلك الأعمال الخاصة بالصيانة لضمان عدم تعرضها للضرر، حيث كانت مياه الصرف تتسرب عبر الحوائط وتصل إلى كابلات الكهرباء ومفاتيح التشغيل، مما تسبب فى حدوث ماس كهربائى بتلك الوحدات أكثر من مرة ويتسبب فى عطل الأجهزة واحتراق لمبات الإضاءة .

ومن جانبه قال المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" أنه فرع الجهاز كانت مهمته الجهة الإشرافية على التنفيذ فيما كانت مؤسسة مصر الخير كجهة مانحة بالتعاون مع مؤسسة الوليد الخيرية هى المسئولة عن التنفيذ بمعرفة مقاولين تم التعاقد معهم وسيتم تشكيل لجنة من فرع الجهاز لمعاينة الوحدات السكنية المتضررة وإعداد تقارير شاملة بحالتها لبيان أسباب تلك الاضرار وبيان كيفية علاجها.



اخطاء-في-الإنشاءات



اعمال-سباكة-تم-تغييرها-علي-حساب-الأهالي



باب-متضرر



تدمير-الطلاء-بسبب-الصرف



تسرب-مياه-الصرف



تسرب-مياه-الصرف-في-السقف



تشقق-احد-الأبواب



تشقق-الحوائط



تشقق-حوائط-الشرفات



جانب-من-المشكلة



حوائط-متشبعة-بمياه-الصرف

دورات-مياه-متضررة



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