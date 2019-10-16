شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا

كتب أحمد جمعة

استهدف طيران جيش الاحتلال التركى عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وذلك خلال العدوان الذى يقوده أردوغان ضد المكونات السورية شمال البلاد.

نشرت قوات سوريا الديمقراطية مقطع فيديو يبرز لحظة استهداف الطيران التركى للمدنيين، وذلك منذ ثلاثة أيام فى منطقة رأس العين المكتظة بالمدنيين.

يظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين وسط حى مدنى يتم قصفه بواسطة طيران جيش الاحتلال التركى.

ووصفت قوات سوريا الديمقراطية عملية استهداف المدنيين السوريين بالمجزرة التى نفذها جيش الاحتلال التركى بحق المناهضين للحرب.

وأطلق جيش الاحتلال التركى عملية عسكرية لاستهداف المكونات السورية شمال البلاد بذريعة محاربة الإرهاب ، وهو الغزو الذى رفضته العديد من الدول العربية والأوروبية ودعت أنقرة لوقف عدوانها على سوريا.