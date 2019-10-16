سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:11 م
شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يستهدف مدنيين فى رأس العين شمال سوريا العدوان التركى على سوريا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهدف طيران جيش الاحتلال التركى عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، وذلك خلال العدوان الذى يقوده أردوغان ضد المكونات السورية شمال البلاد.
 
 
 
نشرت قوات سوريا الديمقراطية مقطع فيديو يبرز لحظة استهداف الطيران التركى للمدنيين، وذلك منذ ثلاثة أيام فى منطقة رأس العين المكتظة بالمدنيين.
 
 
يظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من المدنيين السوريين فى مدينة رأس العين وسط حى مدنى يتم قصفه بواسطة طيران جيش الاحتلال التركى.
 
 
ووصفت قوات سوريا الديمقراطية عملية استهداف المدنيين السوريين بالمجزرة التى نفذها جيش الاحتلال التركى بحق المناهضين للحرب.
 
 
وأطلق جيش الاحتلال التركى عملية عسكرية لاستهداف المكونات السورية شمال البلاد بذريعة محاربة الإرهاب ، وهو الغزو الذى رفضته العديد من الدول العربية والأوروبية ودعت أنقرة لوقف عدوانها على سوريا.
 
 

سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين يحذر من تأثير العدوان التركى على سوريا فى تدمير فرص الحل السياسى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:44 ص

الوطن السورية تنعى آخر سفير بالجامعة العربية: سوريا فقدت أشرس المدافعين عنها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:31 ص

عودة داعش أبرز مخاوف القارة العجوز من الهجوم التركى فى سوريا.. مسئول أوروبى يحذر من انتشار الإرهاب مجددًا فى المنطقة بعد عدوان تركيا الغاشم.. وصحيفة: أردوغان يستخدم الجماعات الإرهابية كوسيلة لإحياء السلطنة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:30 ص

لو دريان يزور العراق قريبا لبحث محاكمة متشددين من سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:10 ص

روسيا: اتفاق أضنة أساس التعاون بين سوريا وتركيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:04 ص

رئيس وزراء إيطاليا يطالب الجيش التركى بالانسحاب من سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة