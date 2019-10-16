جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أشريف حبيب المدير العام، و وفاء على مدير جمرك البريد المصرى، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى، اشتبه أحمد رضا مأمور الجمرك وصلاح جاد مدير إدارة الحركة، فى مشمول البوليصة رقم CH#079279712 وهى عبارة عن طرد قادم من أمريكا بوزن 4 كيلو جرام .

وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح الطرد فتلاحظ وجود جاكيت وزن ثقيل وبفتحه من الجانب، تبين أن بداخله كيس به 400 جرام أعشاب يشتبه ان تكون مواد مخدره، بعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفادت بأن الصنف هو مادة الماريجوانا المخدرة .

قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجويه بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.