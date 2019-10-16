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تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:25 م
تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية جانب من الزيارة
الاسكندرية جاكلين منير

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 قامت إيمان أحمد موجه عام التربية الاجتماعية و نعمة السقا موجه عام التربية النفسية، بزيارة الطالبة روان محمد الطالبة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزة "ضحية التنمر"، للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تأتي الزيارة ، ضمن سلسلة زيارات من  المديرية ومجلس الأمناء ومديرعام المنتزة والإدارات النوعية بالمديرية لرعاية الطلاب.

من جانبة أكد محمد محمود والد الطفلة "روان " ضحية التنمر ، أن هناك تحسنا كبيرا فى حالة "روان" ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها بدأت تتجاوب مع الحديث و ترد بكلمات بسيطة وعن الموقف الطبى لحالة "روان" قال: هى حاليا تخضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسى، و بعد ظهور نتيجة الإشاعة سوف تخضع لفترة علاج طبيعى.

وأكد والد "روان"  على أنه مازال يتابع إجراءات النيابة فى القضية، و جارى استدعاء والدة "شهد" السيدة المتهمة بإهانة روان وسط زملائها، ومعايرتها بطبيعة عمل والدها الذى يعمل حارس عقار.

و تعود أحداث الواقعة إلى وقوع مشادة بين روان و زميلتها فى الفصل "شهد" ، فما كان من والدة  الزميلة "شهد"، إلا الحضور فى اليوم التالى إلى المدرسة وقامت بتوعد روان، وإهانتها بطابور المدرسة ، ومعايرتها بأن والدها يعمل حارس عقار ، و قامت بضربها على وجهها و شد شعرها أمام الطلاب و المدرسين، مما أدى إلى إصابتها بشلل فى العصب السابع، حيث قامت بمعايرتها فى الطابور، بأن والدها يعمل "بواب" ، وقالت لها " ازاى تتطاولى على بنت مهندس البترول وانتى بنت البواب.. انتى عرة"، فكانت النتيجة تلك الإصابة حيث تتلقى "روان " العلاج بمستشفى الطلبة حاليا.


الاسكندرية

روان

ضحية التنمر

الطفلة روان

اليوم السابع بلس

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