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بلاغ يتهم الهارب هشام عبدالله بتلقى تمويلات مشبوهه للتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:46 م
بلاغ يتهم الهارب هشام عبدالله بتلقى تمويلات مشبوهه للتحريض ضد الدولة الهارب هشام عبد الله-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها، والتطاول على قيادات الدولة، وتعمد نشر اخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقى تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
 
ونص البلاغ المقدم للنائب العام، ان الهارب هشام عبدالله الذى يعمل كمذيع فى قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب والتى تبث من تركيا يرتكب يوميا جرائم فى حق مصر من خلال التحريض على نشر الفوضى، ونشر الأكاذيب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، والتطاول قيادات الدولة تنفيذا للتكليفات التى يتلقاها من المخابرات التركية، والتى يتلقى منها تمويلات مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة للإضرار بالمصالح العليا لمصر، وتهديد أمنها القومى، مضيفا أن الممثل الهارب ينشر من خلال قناة الشرق الإخوانية فيديوهات مفبركة، وأخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية.
 
كما أنه يحرض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية ويتطاول على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والامنية والهيئة القضائية ، وانه يعد أداة منفذة للمخابرات التركية والتنظيم الدولى الاخوانى الارهابى لنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين ، مشيرا الى ان العميل الهارب هشام عبدالله وصل لأدنى درجات الانحطاط والخيانة مقابل الاموال المشبوهه التى يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية .
 
وتابع البلاغ أن الهارب هشام عبدالله يتلقى تكليفات وتعليمات من مستشار الرئيس التركى أردوغان وهو المدعو ياسين أقطاى للتحريض ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها.
 
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى الوقائع، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم الهارب هشام عبدالله على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

الهارب هشام عبد الله

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هشام عبد الله

الارهاب

تركيا

الإخوان

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