سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

انقلاب سيارة بترعة ميت يزيد فى الغربية دون وقوع إصابات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:18 م
انقلاب سيارة بترعة ميت يزيد فى الغربية دون وقوع إصابات السيارة المنقلبة بترعة ميت مزيت
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق "السنطة - طنطا" الفرعى أمام مدخل قرية طوخ مزيد، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بترعة ميت يزيد دون وقوع إصابات .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا، من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكى، مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة لسائقى الميكروباص وانقلابه بترعة ميت يزيد أمام مدخل قرية طوخ مزيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين عدم وقوع إصابات أو وفيات إثر الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى

طريق السنطة طنطا

قرية طوخ مزيد

انقلاب سيارة ميكوباص

ترعة ميت يزيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقف حركة المرور أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخص

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:57 ص

توقف حركة المرور أعلى طريق التسعين بالتجمع بعد إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:28 ص

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بالفرافرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:37 ص

توقف حركة المرور أعلى طريق السويس الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:32 ص

إصابة 3 أشخاص بتصادم سيارة ملاكى أثناء جلوسهم على مقهى فى الهرم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:02 م

إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة