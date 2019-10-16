انقلاب سيارة بترعة ميت يزيد فى الغربية دون وقوع إصابات

الغربية - محمد طارق

شهد طريق "السنطة - طنطا" الفرعى أمام مدخل قرية طوخ مزيد، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بترعة ميت يزيد دون وقوع إصابات .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا، من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكى، مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة لسائقى الميكروباص وانقلابه بترعة ميت يزيد أمام مدخل قرية طوخ مزيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين عدم وقوع إصابات أو وفيات إثر الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .