اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء خالد حسن ،رئيس مركز ومدينة دسوق ،أنه سيتم قطع مياه الشرب عن قرى بعض مركز دسوق، من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الرابعة عصرا، اليوم الأربعاء، وذلك لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط 600 مم أرياف دسوق بالشبكة أمام قرية كفر الجزائر التابعة لمركز قلين .

وأكد البيان أن القرى التى سسيتم قطع مياه الشرب عنها "سنهور المدينة وشباس الشهداء " والقرى التى ستكون المياه ضعيفة بها "العجوزين ، شابة"، ويهيب مجلس مدينة دسوق بالأهالى، وبالمستشفيات، والمطاعم، والمخابز، وغيرهم بتوفير احتياجاتهم من المياه، لحين الانتهاء من أعمال الربط.