القبض على تاجر مخدرات بحوزته 35 لفافة بانجو تزن 500 جرام بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 35 لفافة من نبات البانجو بوزن نصف كيلو، وذلك قبل ترويجها والإتجار فيها على المواطنين والشباب بمدينة إسنا، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بقيام رجال مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى، بمواصلة الحملات فى إطار خطة العمل بالمديرية لمكافحة الجريمة، وتكثيف الجهود لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "م.م" 20 سنة عامل أجرى ومقيم فى دائرة مركز إسنا، وبحوزته 35 لفافة ورقية لنبات البانجو المخدر، تزن حوالى 500 جرام تقريبًا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أمام اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائى بمديرية الأمن، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا بقيادة المقدم أحمد العيوطى رئيس المباحث، منذ يومان، فى ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 3 كيلو بانجو، ومتهمين كونوا عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية بالظهير الصحراوى بمدينة إسنا، حيث تلقى رجال المباحث معلومات تفيد بقيام مواطن بالإتجار فى المخدرات، وتم القبض عليه بمعرفة النقباء محمد الجمل ووائل نصار ومحمد عزب من مباحث إسنا، وهوى يدعى "أ.م" 40 سنة مقيم بقرية الحميدات، وبحوزته 2 لفافة بانجو و50 باكتة تزن حوالى 3 كيلو جرام، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.