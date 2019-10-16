سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف أنواع الالتهاب السحائى المعدية وغير المعدية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:31 م
الصحة تكشف أنواع الالتهاب السحائى المعدية وغير المعدية الإلتهاب السحائى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة عن 5 أنواع لمرض الالتهاب السحائي، مؤكدا أن العدوى ترتبط بالعامل المحدد الذى يسبب المرض .
 
1-  التهاب السحايا الفيروسى: التهاب السحايا الناجم عن العديد من الفيروسات عادة ما يكون معديا، ومع ذلك فإن بعض الفيروسات التى تنتقل عن طريق البعوض عادة لا تنتشر من شخص لآخر، وبالتالى فهى ليست معدية.
 
2-  التهاب السحايا الجرثومى: التهاب السحايا الجرثومي عادة ما يكون معديا.
 
 3- التهاب السحايا الفطرى: لا يعتبر التهاب السحايا الفطرى معديا.
 
4- التهاب السحايا الطفيلية: التهاب السحايا الطفيلية، وهو أمر نادر ومعدى.
 
5-  التهاب السحايا غير المعدى: التهاب السحايا غير المعدى ليس نتيجة للإصابة بل هو ناتج عن حالة أو مرض كامن ولا يعتبر معديا.  
 
 

الصحة

الالتهاب السحائى

طلاب المدارس

التهاب سحائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:44 م

«تعليم» و«صحة» الشرقية: لا وجود لحالات التهاب سحائى فى المحافظة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:44 م

صحة كفر الشيخ: المحافظة خالية من مرض الالتهاب السحائى ونمتلك جميع الأمصال

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:40 م

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:39 م

صحة بنى سويف: لا وجود لمرض الالتهاب السحائى بالمحافظة وفرق لرصد الأمراض الوبائية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة