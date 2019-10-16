الصحة تكشف أنواع الالتهاب السحائى المعدية وغير المعدية

كتب وليد عبد السلام

كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة عن 5 أنواع لمرض الالتهاب السحائي، مؤكدا أن العدوى ترتبط بالعامل المحدد الذى يسبب المرض .

1- التهاب السحايا الفيروسى: التهاب السحايا الناجم عن العديد من الفيروسات عادة ما يكون معديا، ومع ذلك فإن بعض الفيروسات التى تنتقل عن طريق البعوض عادة لا تنتشر من شخص لآخر، وبالتالى فهى ليست معدية.

2- التهاب السحايا الجرثومى: التهاب السحايا الجرثومي عادة ما يكون معديا.

3- التهاب السحايا الفطرى: لا يعتبر التهاب السحايا الفطرى معديا.

4- التهاب السحايا الطفيلية: التهاب السحايا الطفيلية، وهو أمر نادر ومعدى.

5- التهاب السحايا غير المعدى: التهاب السحايا غير المعدى ليس نتيجة للإصابة بل هو ناتج عن حالة أو مرض كامن ولا يعتبر معديا.