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السفير المصرى فى بيروت يستقبل وفداً من أبناء الجالية المصرية في لبنان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:15 م
السفير المصرى فى بيروت يستقبل وفداً من أبناء الجالية المصرية في لبنان السفير المصرى فى بيروت
كتب أحمد جمعة

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استقبلت السفارة المصرية في بيروت أمس وفداً من أبناء الجالية المصرية في لبنان، ومن أعضاء مجلس إدارة رابطة الجالية في لبنان برئاسة د. أحمد ياقوت، وذلك لتوديع السفير المصري نزيه النجاري قبل مغادرته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري.
 
 
وأعرب الوفد خلال اللقاء عن تقديرهم لجهود السفير والسفارة في رعاية المواطنين خلال الفترة الماضية، متمنين للسفير النجاري التوفيق في خطواته القادمة. كما استعرض تم بعض المسائل التي لاتزال تواجه العمالة المصرية في لبنان، والجهود المبذولة حالياً لتسويتها قريباً بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
 
 
وعقب اللقاء، أقام مجلس إدارة الرابطة عشاءً تكريمياً للسفير النجاري، قدم خلاله مجلس الإدارة درعاً تكريمياً للسفير المصري تقديراً لجهوده في رعاية مصالح الجالية المصرية خلال الفترة الماضية.

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