الحكومة البريطانية: المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن بريكست تشهد تقدمًا

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ذكرت الحكومة البريطانية، أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن خروج البلاد من التكتل (بريكست) تشهد تقدمًا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف المحادثات فى وقت لاحق اليوم، وذلك بعد جلسة وصفها بـ"البناءة" استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية فى بروكسل بين الجانبين.

ويحرص جونسون، على التوصل إلى اتفاق فى قمة الاتحاد الأوروبى، المقرر أن تبدأ غدًا الخميس، حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من التكتل بشكل جيد فى الموعد المحدد فى 31 أكتوبر الجارى.

وقال الجانبان، إنه لا يزال هناك اختلافات بشأن خطط الحفاظ على الحدود الأيرلندية مفتوحة.

يُشار إلى، أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم إقراره من قبل البرلمان البريطانى، الذى رفض ثلاث مرات الاتفاق، الذى أعدته تيريزا ماى رئيسة الوزراء السابقة.