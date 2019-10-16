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البعثة الدائمة لمصر فى جنيف تنظم حدثاً حول "الشباب الأفريقى والتنمية المستدامة"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:37 م
البعثة الدائمة لمصر فى جنيف تنظم حدثاً حول "الشباب الأفريقى والتنمية المستدامة" السفير علاء يوسف
كتب: أحمد جمعة

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نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف حدثاً جانبياً رفيع المستوى أمس الثلاثاء بعنوان "الشباب الأفريقي والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور وفد حكومى و"بسمة سراج" ممثلة عن "منتدى شباب العالم".

يأتى ذلك في إطار اهتمام بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج بالترويج للإنجازات المصرية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وإلقاء الضوء على مساهمات "منتدى شباب العالم" في مجال تمكين الشباب، وفي ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي

واستعرض الوفد المصرى جهود مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، خاصة في مجال تمكين الشباب، حيث أشار إلى جهود تطوير التعليم والتعليم المهني، وتوفير فرص العمل اللائق، بما في ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الحديثة كمحرك للتنمية، مبرزا إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر لتوفير الدعم للشركات الناشئة، فضلاً عن مبادرة "فكرتك شركتك"، لدعم وتدريب رواد الأعمال من الشباب.

وأكد الوفد أن تلك الجهود ساهمت أيضاً في معالجة أسباب وجذور الهجرة غير النظامية، مبرزا كذلك الإنجازات المصرية في المجال التشريعي والتنفيذي للقضاء على تلك الظاهرة.

بدورها، استعرضت "بسمة فراج" خلفية تنظيم منتديات الشباب، موضحة أنها بدأت بإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2016 كعام للشباب المصري، حيث تم تنظيم أكثر من 10 منتديات دولية للشباب في مصر منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أن فكرة عقد "منتدى شباب العالم" كانت نابعة من توصيات الشباب الذين طالبوا بذلك بعد استكمال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

ونوهت أن تلك المنتديات تساهم في تأسيس الشراكات بين الشباب في مختلف أنحاء العالم، بما يساعد على تأسيس شركات للشباب، وإيجاد فرص عمل، كما نجحت تلك المنتديات في تأسيس مركز إقليمي لدعم الشركات الناشئة في كافة أنحاء العالم من خلال تسهيل التواصل بين الشباب والمؤسسات الحكومية والمستثمرين.

وكان السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف قد قام بتوجيه الدعوة لعدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف والخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين لحضور الحدث الجانبي، فضلاً عن تلبية كل من المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي وسفير اليابان لدعوة المشاركة كمتحدثين رئيسيين في الحدث الجانبي، وهو ما مثَل فرصة جيدة لإطلاع الحضور على التجربة المصرية الناجحة في تمكين الشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجربة تنظيم "منتدى شباب العالم" في مدينة شرم الشيخ باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ولاسيما تلك المتعلقة بمسائل الهجرة.


وزاره الخارجيه

بعثه مصر فى جنيف

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الشباب الافريقى

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