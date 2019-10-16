الإعلام الأمريكى: وارن تواصل صعودها نحو صدارة السباق الديمراطى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" إن السيناتور إليزابيث وارين تحولت إلى هدف لهجمات خصومها الديمقراطيين فى المناظرة التى جمعتهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، فيما رأت الشبكة أنه تأكيد على أنها تصبح المرشحة الأوفر حظا حتى الآن لخوض سباق الرئاسة الأمريكية 2020.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن وارن أصبحت هدف كل خصومها تقريبا، وواجهت هجمات حول كل شىء بدءا من الاتجاه اليسارى لأفكارها وحتى ما إذا كانت قادرة على مواجهة أسئلة حادة بشأن الضرائب.

ورأت "سى إن إن" أن استهداف وارن بهذا الشكل يسلط الضوء على تحول فى السباق الديمقراطى الذى بدا قبل أسابيع عديدة. وفى حين ظل جو بايدن، نائب الرئيس السابق، يحظى بوضع قوى فى استطلاعات الرأى إلا أن المرشحين الآخرين فى السباق يرون وارن الآن باعتبارها المنافس الحقيقى.

كانت تلك المرة الأولى التى تعين على وارن أن تواجه فيها مجموعة من الانتقادات من منافسيها الديمقراطية، وتلقت تعليقات المنتقدين التى عادة ما كانت توجه إلى بايدن أو بيرنى ساندرز.

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه ربما لا يتعين على وارن الاندهاش من الهجمات التى تعرضت لها من خصومها. فعلى مدار أشهر، تحركت وارن بدون عوائق إلى حد كبير فى صعودها السريع نحو مقدمة السباق الديمقراطى، وتخطت المناظرات دون حوادث مع تماسك دعواتها إلى تغيير هيكلى كبير، فى الوقت الذى انصب فيه وهج المرشح المفضل فى الفترة الماضية على بايدن.