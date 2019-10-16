سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الإعلام الأمريكى: وارن تواصل صعودها نحو صدارة السباق الديمراطى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:26 ص
الإعلام الأمريكى: وارن تواصل صعودها نحو صدارة السباق الديمراطى مناظرة الديمقراطيين
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" إن السيناتور إليزابيث وارين تحولت إلى هدف لهجمات خصومها الديمقراطيين فى المناظرة التى جمعتهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، فيما رأت الشبكة أنه تأكيد على أنها تصبح المرشحة الأوفر حظا حتى الآن لخوض سباق الرئاسة الأمريكية 2020.

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن وارن أصبحت هدف كل خصومها تقريبا، وواجهت هجمات حول كل شىء بدءا من الاتجاه اليسارى لأفكارها وحتى ما إذا كانت قادرة على مواجهة أسئلة حادة بشأن الضرائب.

 

ورأت "سى إن إن" أن استهداف وارن بهذا الشكل يسلط الضوء على تحول فى السباق الديمقراطى الذى بدا قبل أسابيع عديدة. وفى حين ظل جو بايدن، نائب الرئيس السابق، يحظى بوضع قوى فى استطلاعات الرأى إلا أن المرشحين الآخرين فى السباق يرون وارن الآن باعتبارها المنافس الحقيقى.

 

كانت تلك المرة الأولى التى تعين على وارن أن تواجه فيها مجموعة من الانتقادات من منافسيها الديمقراطية، وتلقت تعليقات المنتقدين التى عادة ما كانت توجه إلى بايدن أو بيرنى ساندرز.

 

 من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه ربما لا يتعين على وارن الاندهاش من الهجمات التى تعرضت لها من خصومها. فعلى مدار أشهر، تحركت وارن بدون عوائق إلى حد كبير فى صعودها السريع نحو مقدمة السباق الديمقراطى، وتخطت المناظرات دون حوادث مع تماسك دعواتها إلى تغيير هيكلى كبير، فى الوقت الذى انصب فيه وهج المرشح المفضل فى الفترة الماضية على بايدن.


الديمقراطيين

اليزابيث وارن

مناظرة الديمقراطيين

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مناظرة المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:24 ص

صور.. "عزل ترامب" يسيطر على مناظرة المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:21 ص

تظاهرات داعمة لترامب خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:26 ص

عزل ترامب يلقى بظلاله على مناظرة الديمقراطيين.. الأنظار تتجه إلى جو بايدن بعد استهداف الرئيس الأمريكى له.. تايم:صحة ساندرز ستكون محل نقاش بعد إصابته بأزمة قلبية.. و4 مرشحين يحظون بفرصة أخيرة للاستمرار فى السباق

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة