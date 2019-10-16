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أكثر 7 أطعمة غنية بالمياه ترطب جسمك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 ص
أكثر 7 أطعمة غنية بالمياه ترطب جسمك الماء
كتبت فاطمة خليل

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الحفاظ على رطوبة الجسم من الأشياء الهامة للحفاظ على صحتك، حيث يمكن أن يسبب الجفاف العديد من المشكلات الصحية، مثل التعب والصداع ومشاكل الجلد وتشنجات العضلات، وهناك بعض الفواكه والخضروات الغنية بالماء، والتي يمكن أن تساعد على ترطيب جسمك، وفقاً لموقع "تايمز أوف أنديا".

 

7 أطعمة تحتوي على الكثير من الماء
 

 

البطيخ
 

البطيخ من أكثر الأطعمة الغنية بالماء والمحملة بالألياف والمواد المغذية الهامة الأخرى مثل فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن البطيخ غني بالليكوبين المضاد للأكسدة، مما قد يمنعك من خطر الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية.

 

السبانخ
 

السبانخ غنية بالمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى، كما أنها من الخضروات الورقية المرطبة للغاية، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وجيدة للبشرة والشعر وصحة العظام.

 

الخيار
 

خصائص التبريد الطبيعية للخيار يمكن أن تحميك من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة،  يحتوي الخيار على عدد صغير من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

 

الطماطم
 

الطماطم غنية للغاية بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ترطب الجسم وتحميك أيضًا من العديد من الأمراض.

 

البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C والبوتاسيوم، مما قد يعزز وظائف المناعة وصحة القلب، هذه الوجبة الخفيفة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض ، والتي قد تمنع تلف الخلايا عن طريق تقليل الالتهاب.

 

الفراولة

يأتي حوالي 91 % من وزن الفراولة من الماء، وسوف يساعدك تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي على الحفاظ على مدخولك اليومي من الماء، علاوة على ذلك ، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض والفيتامينات والمعادن.

 

الشمام

الشمام مغذي للغاية ويساعد على ترطيب الجسم، حيث أن كوب واحد من الشمام يحتوي على 90 % من الماء، كما إن الشمام غني بالفيتامينات A و C ، وكلاهما مفيد للجهاز المناعي.


فوائد الماء

اطعمة

اكلات ترطب الجسم

علاج الجفاف

اطعمة غنية بالماء

فوائد المياه

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