«تعليم» و«صحة» الشرقية: لا وجود لحالات التهاب سحائى فى المحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور خالد فوزى مدير مديرية الصحة بالشرقية، أنه لم يتم رصد أى حالة اشتباه لمرض الالتهاب السحائي فى المستشفيات أو المدارس .

وأضاف لـ " اليوم السابع "، أن هناك بعض الإجراءات الوقائية، التى تتتبع حيال رصد مثل هذه الحالات، أهمها عزل المريض، مضيفا أن هذا المرض نادر الإصابة .

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، لـ" اليوم السابع "، إن مديرى الإدارات، لم يرصدون أى حالات بين المراحل التعليمية المختلفة، مضيفا أنه منذ بداية العام الدراسى، يتم تنفيذ حملات تطعيمات وفحص للطلاب فى المدارس من الأمراض المعدية، مثل حملة مليون صحة للكشف المبكر لفيرس سي، وحملة نور الحياة للكشف عن مسببات ضعف البصر، وحملات الانيميا والتقزم .

جدير بالذكر أن مرض الالتهاب السحائي عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هى المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.