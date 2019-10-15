ميناء الإسكندرية يحبط تهريب 7 مليون عبوة مكملات غذائية ومنشطات

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت سلطات ميناء الإسكندرية فى إحباط تهريب مكملات غذائية ومنشطات ومستحضرات التجميل.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (أمتعة شخصية) داخل (حاوية) ، وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهوده عن ضبط (7.000.000 سبعة مليون عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع - 2.000.000 إثنين مليون قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات 600,000 ستمائة ألف عبوة من مستحضرات التجميل والعطور المختلفة المحظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.