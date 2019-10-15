مقتل 19 مسلحا من طالبان و داعش فى غارات جوية بمختلف أنحاء أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحًا من حركة طالبان، وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، فى سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية فى خمسة أقاليم فى البلاد.

وقال مسئولون عسكريون أفغان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فى أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازنى وهلمند.

وأوضح المسئولون أن الغارة الجوية فى إقليم بلخ الشمالى أسفرت عن مقتل 6 من مسلحى "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر طالبان فى بكتيكا شرقى البلاد.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية ثالثة فى زابل أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من جماعة "خراسان"، وأسفرت الغارات الجوية فى جازنى عن مقتل 3 من "طالبان".

وتابع المسؤولون أن قوات الأمن شنت أيضًا غارات جوية فى منطقة نهر السراج فى هلمند أسفرت عن مقتل اثنين من مقاتلى "طالبان".