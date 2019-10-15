سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مصدر سورى: القوات الأمريكية تخلى مخيم الهول من نساء داعش

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:01 م
مصدر سورى: القوات الأمريكية تخلى مخيم الهول من نساء داعش قوات الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر حكومى سورى بأن القوات الأمريكية أخلت مخيم الهول للنازحين، من نساء مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي، ونقلتهن إلى قاعدتها العسكرية فى مدينة "الشدادى" التابعة لمحافظة الحسكة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن عملية إخلاء المخيم جاءت بعد أيام من إقدام عدد من نساء مسلحى "داعش"، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النيران فيه.

وعلى صعيد متصل.. أفادت مصادر سورية بانفجار عبوة ناسفة قرب مخيم الهول دون الحديث عن أى خسائر.

وأكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا - فى وقت سابق - أن مخيم الهول الذى يعتبر من أكبر المخيمات فى الشرق الأوسط وأخطرها فى العالم، يضم 71 ألفا و658 نازحا ولاجئا وفقا للإحصائيات الرسمية الأخيرة.

وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما فى شمال شرق سوريا، ما دفع غالبية دول العالم لإدانة هذا العدوان، ومطالبة أنقرة بالانسحاب الفورى من سوريا.

 


مخيم الهول

سوريا

العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

القوات الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: نزوح 160 ألف شخص بسبب العدوان التركى على سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:17 ص

فيديو.. عضو المجلس الرئاسى بمجلس سوريا يكشف ضحايا العدوان التركى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:13 م

ليندسى جراهام: عقوبات صارمة على أردوغان شبيهة بإيران بعد العدوان التركى على سوريا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:56 م

تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:04 م

وكالة إغاثة تعلق عملياتها فى شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة