كيف تتعامل إدارة المرور مع موجة الشبورة القادمة على الطرق للحد من الحوادث؟

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تتبع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، أساليب للحد من الحوادث المرورية بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة حتى نهاية الأسبوع، الطريقة الأولى، وهى القيام بعمليات إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والساحلية أثناء نزول الشبورة، مما يساهم فى الحد من الحوادث المرورية التى يراها السائقون والمواطنون خلال الساعات الأولى من صباح أيام الأسبوع أثناء توجه الموظفين إلى أماكن عملهم وطلاب المدارس والجامعات إلى أماكن الدراسة عبر الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق الداخلية.

وتساهم عمليات الإغلاق التى تتبعها إدارة المرور بناءً على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى إعلام المواطنين وسائقى السيارات بالطرق المغلقة ليلاً ليكون لديهم دراية كاملة بالطرق أثناء السير صباحًا عبر الرحلات المرورية التى يقصدونها حرصًا على سلامتهم، ولتجنب وقوع أى حوادث، وتلك الطريقة لاقت ترحابًا من سائقى السيارات.

وتساهم عمليات غلق الطرق التى تتخذها إدارة المرور لمنع وقوع الحوادث فى عدم وقوع حوادث، و يجب على السائقين والمواطنين أثناء القيام بعملية غلق لطريق بعينه بوجود تجاوب، و تساهم تلك الطريقة فى توعيتهم بخطورة فتح أى طريق فى حالة وجود شبورة كثيفة، وعملية الغلق تساهم بشكل كبير فى وقف نزيف الدماء على الأسفلت بسبب الحوادث، لأن هناك سائقين لا يلتزمون بالسرعات المقررة.

وتدفع إدارة المرور بالخدمات المرورية اللازمة خلال فترات نزول الشبورة وعلى مدار اليوم بالكامل أثناء إغلاق الطرق، ويوجد تعاون بين رجال المرور والمواطنين مع الالتزام التام بقرار الغلق لحين انقشاع الشبورة ويقف الموطنون جنبا إلى جنب مع رجال المرور ومساعدتهم فى عمليات النصح والإرشاد لسائقى السيارات بالالتزام واتباع تعاليم المرور حرصًا على سلامتهم.

وتجرى إدارة المرور عمليات تفويج للسيارات وهى الطريقة الثانية للحد من الحوادث عن طريق القيام بتجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق، وذلك تمهيدًا لفتح الطريق.

ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور بعمليات تجميع السيارات بمدخل الطريق بناءً على تعليمات اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق، والسير أمام السيارات، حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم، ومن المقرر إعادة فتح الطرق بالكامل بمجرد التفويج وتلاشى الشبورة.

كما يعمل رجال المرور على تهدئة السيارات لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع، ويوجد تعاون كامل بين المواطنين ورجال المرور فى أى قرار تتخذه إدارة المرور سواء بالغلق أو التفويج على الطرق لدراية السائقين بأن تلك الإجراءات حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لوقوع أى حوادث وتوصيلهم إلى الأماكن التى يقصدونها دون أى عوائق مرورية.