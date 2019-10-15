كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى يحدد مهلة لرئيس وزراء بريطانيا بشان حدود ايرلندا

وكالات

حدد مفاوض الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه مهلة لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، تمتد لغاية منتصف ليل، الثلاثاء، لتقديم تنازلات بشأن إدارة الحدود الإيرلندية وبـأن تعلن المملكة المتحدة القبول بحدود جمركية فى البحر الإيرلندى وعلى أن تظل إيرلندا الشمالية جزءًا من السوق الداخلية للسلع .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال بارنييه إنه بدون هذه التنازلات ، لن تكون هناك صفقة ، وهو ما يضع بريطانيا أمام خيار الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة أو تأجيل آخر.

وقام كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بإبلاغ مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذين أنهوا سلسلة من الاجتماعات في لكسمبورغ ، بتطور عملية في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث تجري مفاوضات مكثفة مع مفاوضي المملكة المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق قبل قمة المجلس الأوروبي يوم 17 أكتوبر 2019.

وعد ميشيل بارنييه وَفْق بيان للمجلس الأوروبي أن الاتفاق قبل القمة يبدو صعبًا جدًا ولكنه لا يزال ممكنًا.

واستذكر الوزراء بعض المبادئ الرئيسية لموقف الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حماية السوق الموحدة وحقوق المواطنين واتفاق الجمعة الحزينة، من بين أمور أخرى، مع التعبير عن الثقة والدعم الكاملين للمفاوض.

وقالت تيتي توبوراينن ، وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا" إن الوزراء أبدوا وحدتهم قدر الإمكان، على أمل ، أن نشهد المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات الطويلة للغاية، وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيجاد حل منظم للبركسيت والوقت هو جوهر المسألة".