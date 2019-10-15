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قائمة تطعيمات يمكنك الحصول عليها من الصيدلية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:00 م
قائمة تطعيمات يمكنك الحصول عليها من الصيدلية.. تعرف عليها تطعيمات يمكن الحصول عليها فى الصيدلية
كتبت إيناس البنا

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إذا كنت بحاجة إلى لقاح الأنفلونزا أو للحصول على آخر اللقاحات، فقد يكون الحل أقرب ما يكون إلى صيدلية منزلك.

وفقًا لدراسة نشرت فى المجلة الكندية للصيادلة والتى نشرها موقع " everydayhealth" فإن احتمالات وصولك إلى الصيدلي أكبر من طبيبك، مما يسهل عليك الحصول على التطعيم سريعا، حيث يمكن للصيادلة توفير تعليم شامل حول قيمة اللقاحات الموصى بها أيضًا.

أشياء يجب مراعاتها إذا ستحصل على التطعيم فى الصيدلية

إذا كنت ستذهب إلى الصيدلية للحصول على مصل أو تطعيم ، فهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

اسمح للصيدلي لمدة 10 دقائق على الأقل بالتحضير لتطعيماتك.

تأكد من أن المصل كان محفوظا بالثلاجة أو مكان بارد.

بعد تلقي التطعيمات انتظر لفترة قصيرة فقط في حال كان لديك أي نوع من رد الفعل.

إذا كنت غير متأكد من التطعيمات الموصى بها للأطفال والكبار، فراجع الجداول الزمنية المقدمة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ما اللقاحات التي يمكن أن يعطيها الصيدلي؟

بالإضافة إلى لقاح الأنفلونزا، يمكن لمعظم الصيادلة إعطاء لقاحات للحماية من:

فيروس الورم الحليمي البشري (فيروس الورم الحليمي البشري).

التهاب الكبد A (hep A).

التهاب الكبد B (hep B).

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

التهاب السحايا (المكورات السحائية).

الالتهاب الرئوي (المكورات الرئوية).

شلل الأطفال.

القوباء المنطقية .

الكزاز والخناق والسعال الديكي (Tdap).

جدري الماء (الحماق).


تطعيمات

الالتهاب الرئوى

مصل الانفلونزا

التطعيمات

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