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غداً .. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى دسوق بكفر الشيخ

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:21 م
غداً .. قطع مياه الشرب عن عدد من قرى دسوق بكفر الشيخ قطع المياه - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن  مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء خالد حسن ،رئيس مركز ومدينة دسوق ،أنه سيتم قطع مياه الشرب عن قرى  بعض مركز دسوق ،من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الرابعة عصرا، غداً الأربعاء،لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بربط 600 مم أرياف دسوق بالشبكة أمام قرية كفر الجزائر التابعة لمركز قلين .

                    

وأكد البيان أن القرى التي سسيتم قطع مياه الشرب عنها "سنهور المدينة وشباس الشهداء " والقرى التي ستكون المياه ضعيفة بها" العجوزين ،شابة "،ويهيب مجلس مدينة دسوق  بالأهالي ،وبالمستشفيات، والمطاعم ،والمخابز ،وغيرهم بتوفير احتياجاتهم من المياه ، لحين الانتهاء من أعمال الربط.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مياه الشرب

دسوق

قلين

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تطهير

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