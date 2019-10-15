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ضبط 4 عاطلين يستدرجون الراغبين في ممارسة الشذوذ لسرقتهم بالشيخ زايد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:22 م
ضبط 4 عاطلين يستدرجون الراغبين في ممارسة الشذوذ لسرقتهم بالشيخ زايد شواذ-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ابتكر 4 عاطلين حيلة جديدة للسرقة، حيث يعرض أحدهم نفسه لممارسة الشذوذ عبر شبكة الإنترنت، لاستدراج الراغبين في الممارسة، ثم سرقتهم بالإكراه بمدينة الشيخ زايد، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تكوين كلا من " محمد. ج 23 سنة عاطل، و " أمير. م " 22 سنة عاطل، و فارس. ز " 30 سنة عاطل، و " أحمد. م " 31 سنة عاطل، تشكيلا عصابيا لسرقة ذوى الميول الجنسية الغير سوية، حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الإجتماعى لممارسة الشذوذ، واستدراج الراغبين في الممارسة لسرقتهم.
 
ومن خلال الحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش،  3 طلقات، وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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ممارسة الشذوذ

الشيخ زايد

أمن الجيزة

شذوذ جنسى

جرائم الشذوذ

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