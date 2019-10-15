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صور.. محافظ أسيوط: رصد احتياجات قرية عرب الكلابات لتطويرها ضمن "الأكثر احتياجا"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:35 م
صور.. محافظ أسيوط: رصد احتياجات قرية عرب الكلابات لتطويرها ضمن "الأكثر احتياجا" رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لجهود تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن فريق عمل تنمية القرى الأكثر احتياجًا قام بزيارة قرية "عرب الكلابات" التابعة لمركز الفتح للوقوف على احتياجات القرية وسبل تطويرها والنهوض بها لتصبح قرية نموذجية ضمن 60 قرية مستهدفة بمحافظة أسيوط فى مرحلتها الأولى من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وذلك فى قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 .

وشارك فى الجولة المهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد جمال منسق مبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجا بأسيوط وأحمد عاطف هاشم ومحمد محمود فوزى المنسقين المساعدين وكل من آية عمر وعهود وافى منسقى المشروع واسما قنديل المتحدث الرسمى لمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا ويوستينا ثروت وشانا محمد وعنتر محمد وأحمد أمجد ونيفين مصطفى ومحمد سامى وعبد الرحمن إبراهيم وفاطمة الزهراء إيهاب وداليا محمد ابراهيم أعضاء فريق عمل مبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجا والدكتور على فتحى مسئول قطاع المشروعات التكاملية بجمعية مصر الخير ومحمد فراج مدير مكتب أسيوط بجمعية مصر الخير وعلى جمال محامى بجمعية أهل مصر واسلام محمد شرف مدير المشروعات بجمعية أهل مصر .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ضمن برنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا معلنا عقد اجتماعات تنسيقية بين كافة القطاعات والمشاركين فى أعمال الإعمار وتنمية القرى لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع ومناقشة الموقف التنفيذى للأعمال التى سيتم تنفيذها وتذليل كافة العقبات.

وأضاف خالد جمال منسق مبادرة تنمية الثرى الأكثر فقرا بأسيوط، أن أعضاء فريق عمل المبادرة الرئاسية قام بزيارة قرية عرب الكلابات لمدة يومين تم خلالهما عقد لقاء جماهيرى مع عمدة القرية والأهالى وبعض قيادات القرية للاستماع إلى أهم المشاكل والاحتياجات ثم القيام بجولة ميدانية بالقرية لرصد لاحتياجات القرية فى كافة القطاعات ووضع الخطط العملية لبدء تنفيذ أعمال التطوير وتوزيع الاعمال على الجهات المشاركة.

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (2)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (3)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (4)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (5)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (7)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (8)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

 

رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية (1)
رصد احتياجات عرب الكلابات لتحويلها إلى قرية نموذجية 

القرى الاكثر احتياجا

محافظ اسيوط

اخبار اسيوط

القرى الفقيرة

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