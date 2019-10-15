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صور.. تفاقم كارثة إعصار هاجيبيس "المدمر" فى اليابان والبحث عن مفقودين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:00 ص
صور.. تفاقم كارثة إعصار هاجيبيس "المدمر" فى اليابان والبحث عن مفقودين إعصار هاجيبيس "المدمر" فى اليابان
طوكيو (رويترز)

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ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود إلى 58 قتيلا، اليوم الثلاثاء، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين ولا تزال ألوف المنازل دون كهرباء أو مياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين بعد نحو ثلاثة أيام من ضرب الإعصار هاجيبيس اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقُطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل فى حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل ليصل عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار إلى مئات الألوف لكن ما يثير القلق هى المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة، ويواصل آلاف من أفراد الشرطة والإطفاء والجيش البحث عن المفقودين لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.

السيارات تطفو على سطح المياه
السيارات تطفو على سطح المياه

 

المياه تغمر الشوارع
المياه تغمر الشوارع

 

المياه تغمر شوارع اليابان
المياه تغمر شوارع اليابان

 

اليابانيون يحاولون التصدى للاعصار
اليابانيون يحاولون التصدى للاعصار

 

تحطم سيارة جراء الإعصار
تحطم سيارة جراء الإعصار

 

جيش اليابان ينتشر للمساعدة
جيش اليابان ينتشر للمساعدة

 

رجال الإنقاذ فى اليابان
رجال الإنقاذ فى اليابان

 

رجل إنقاذ
رجل إنقاذ

 

سيارة تطفو على سطح المياه
سيارة تطفو على سطح المياه

 

فرق الإنقاذ فى شوارع اليابان
فرق الإنقاذ فى شوارع اليابان

 

 

 

 

 


اعصار اليابان

كارثة اليابان

الكوارث الطبيعية

إعصار هاجيبيس

الامطار فى اليابان

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