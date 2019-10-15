صور.. "القومى للمرأة" بالمنيا يطرق أبواب القرى للتوعية ضد الشائعات

المنيا- فريق المحافظات

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بـ12 قرية على مستوى المحافظة، والتى تستمر على مدار ثلاثة ايام، حيث تستهدف الحملة توعية السيدات بأهمية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقرار.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيب واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات، مؤكدة ان الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد.

من جانبها قالت الدكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس بالمنيا، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال تنظيم زيارات منزلية للسيدات فى بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية فى بناء وطنهن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر .

وأضافت أن الحملة تستهدف خلال تلك المرحلة قرى (القشيري، السلطان حسن، زعفرانة، نزلة النخل، ابوان، بردنوها، هوارة، الكفور، بنى عامر، الساوي، عطف حيدر، الجهاد).

يذكر أن رسائل حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بعنوان "بلدى أمانة" تؤكد أن بلدنا أمانه ولابد أن نحافظ عليها ضد دعوات التخريب والهدم، وأهمية تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن و أن نكون ايجابيين ونفكر دائما كيف ننهض بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل الأجيال القادمة.



القومى للمرأة بالمنيا يطرق أبواب القرى للتوعية ضد الشائعات



القومى للمرأة بالمنيا يطرق أبواب القرى للتوعية ضد الشائعات (



القومى للمرأة بالمنيا يطرق أبواب القرى للتوعية ضد الشائعات