شركة مياه الجيزة تعلن تعطل الخط الساخن 125 بسبب قطع في كابل كهرباء

كتب أحمد حسن

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه، عن حدوث عطل بالخط الساخن 125 للشركة نظراً لانقطاع كابل التليفون الخاص به بسبب أعمال الحفر خلف مقر الخط الساخن.

وأوضحت أن استقبال شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي تكون على الأرقام التالية : 01221799666 ـ 01221799777 ـ 01221774499 ، أو على خدمه الواتس اب على رقم 01221799777 ، أو على خدمة موبايل ابلكيشن 125 أو الموقع الأليكترونى للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت أنه جارى التواصل مع شركة الاتصالات لسرعة الإصلاح .