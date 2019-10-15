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سيناريوهات الحكم على "عادل شكل" كبير مشجعى "سيد البلد"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:41 م
سيناريوهات الحكم على "عادل شكل" كبير مشجعى "سيد البلد" عادل شكل - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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تتابع جماهير كرة القدم عن كثب، غداّ الأربعاء، وبالأخص أهالى محافظة الأسكندرية، أولى جلسات محاكمة عادل شكل، كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى الرياضى، واثنين آخرين، أمام محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية، فقد أسندت النيابة العامة لـ"شكل" 3 اتهامات وهى استعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء من خلال ظهوره في فيديو مصور وسط مجموعة من الأهالي في إحدى مناطق الإسكندرية وهم يرقصون بأسلحة بيضاء.

شكل وظاهرة الأفراح الشعبية

وفى الحقيقة واقعة "عادل شكل" تُعد ظاهرة في غاية الخطورة حيث بدأت في الظهور خلال السنوات الأخيرة في الأحياء الشعبية تلك الظاهرة التي باتت تهدد الجميع وأصبحت في تزايد خطير وهي ظاهرة الاحتفال والرقص في الشوارع بالأسلحة البيضاء وتطور الأمر الي استخدام الموسيقي الصاخبة والرقص وما يصاحبه من أفعال غريبة على الشارع المصري كخلع الملابس والظهور بمظهر لا يليق دون مراعاة لحرمة الشارع وساكنيه ولا مراعاة لحق الطريق ولا المارة ولا السيارات.   

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في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على السيناريوهات المقرر أن يواجهها عادل شكل، كبير مشجعي نادى الاتحاد السكندري الرياضي، غداَ الأربعاء، أمام محكمة أول درجة، ومدى خطورة ظاهرة الرقص بالأسلحة البيضاء في الأفراح الشعبية  التى تصدر لنا مشاهد متعددة لا يمكن أن تقف عند واقعة "شكل"، فلا يمر علينا يوماَ دون التقاط عدة صور لشخص أو لفتاة أو لطفل أحيانا يرقص بـ "سنجة" برفقة شاب في أحد الأفراح الشعبية، ليصبح الأمر أكبر من مشهد تشبيهي في مناسبة، لكنه يتحول مع الوقت لفيروس مُتفحش ينتشر تدريجًا بمساعدة الميديا والأعمال الفنية المقدمة مؤخرًا.

شكل يواجه جنحة أمن دولة طوارئ

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض رجب السيد قاسم، إنَ استخدام "سلاح أبيض" والرقص به يعد "جنحة أمن دولة طوارئ" وعقوبتها الحبس، كذلك تصويره "عاري الصدر" يعد فعلاً فاضحًا وهي جريمة لوحدها، حيث أن المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاح من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة

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عقوبة حيازة "السلاح الأبيض" – بحسب "قاسم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - قد تصل إلى 3 سنوات، كما أن التصوير "عاريًا"، يعد جريمة فعل فاضح، ووفقًا للمادة 278 من قانون العقوبات، تكون عقوبة الفعل الفاضح العلني، مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، فضلاَ أن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.

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 مجموع عقوبات شكل قد تصل لـ 4 سنوات

ووفقا لـ" البدوى" فى تصريحات خاص فإن تلك الظاهرة انتشرت فى الآونة الأخيرة، حيث إن هناك عددا من الأفلام يظهر أبطالها يرقصون في الأفراح أو الشوارع وهم "عراة الصدر" ويلوحون بالسلاح الأبيض أيًا كان سواء "سنجة، مطواة، سكين"، وبالتالي تحرض الأطفال والشباب على تقليد هذا النموذج في المجتمع بما يؤدي إلى تزايد العنف.

وأشار إلى أن عقوبة حيازة سلاح أبيض، "جنحة"، عقوبتها من يوم إلى 3 سنوات، وإذا ترتب على استخدام هذا السلاح نوعًا من استعراض القوة، سيتم التعامل معها باعتبارها جريمة منفصلة ويترتب عليها عقوبة أخرى، لاسيما إذا كانت الواقعة "مصورة". 

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بداية الواقعة

تعود بداية الواقعة، عندما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر "شكل" وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، واستهدفت مأمورية أمنية المتهمين الثلاثة وهم كل من "عادل شكل" و"أحمد سواده" و"مروان البوك" وألقت القبض عليهم، وبحيازتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.

العريس وشكل فى المصيدة بسبب العفش

وتبين من التحريات قيام كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالا بجهاز عريس "عفش" خاص بالمتهم الثانى "أحمد سواده"، وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة احتفالا بوصول جهاز "سواده"، مؤكدين أن استخدامهم الأسلحة البيضاء فى الرقص متعارف عليه بالمناطق الشعبية

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يشار إلى أن عادل شكل، كبير مشجعى الاتحاد السكندري، يمتلك عددا كبيرا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتابعها عشرات الآلاف من المواطنين، حيث يقوم بإعداد مقاطع فيديو تتعلق بنادى الاتحاد السكندرى وموضوعات متنوعة بطريقة ساخرة.


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