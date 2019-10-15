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سفر وعودة 1912 مصريا وليبيا و366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:33 م
سفر وعودة 1912 مصريا وليبيا و366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1912 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1550 إلى الجانب الليبى، بينهم 411 مصريا و1139 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 362 مواطنا مصريا، من بينهم 275 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 79 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 205 شاحنات محملة بالبضائع إلى الجانب الليبي، وعودة 161 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبى حرصاً على سلامة وأمن سائقيها.

 

يذكر أن منفذ السلوم، يستقبل يومياً، أعداد كبيرة من المواطنين الليبيين المترددين على مصر، طلباً للعلاج بالمستشفيات، والطلاب المقيدين بالمدارس والجامعات.


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

مطروح

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