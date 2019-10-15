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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-10-2019

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:56 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-10-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.2جنيه للشراء، و16.3 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

 

دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.18 جنيه للشراء.

16.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.21 جنيه للشراء.

16.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.2 جنيه للشراء.

16.3 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.21جنيه للشراء.

16.31 جنيه للبيع.


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