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رئيس فينترشال ديا الألمانية: ضخ 500 مليون دولار منذ 2018 لتعزيز الإنتاج بمصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:36 م
رئيس فينترشال ديا الألمانية: ضخ 500 مليون دولار منذ 2018 لتعزيز الإنتاج بمصر منصات بترول - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس سامح صبري الرئيس التنفيذي لشركة فينترشال ديا الألمانية بمصر أنها تنفذ حاليا خطة عمل طموحة في مصر لتعزيز إنتاجها من حقولها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط بعد أن ضخت أكثر من 500 مليون دولار منذ عام 2018 ، موضحا أنها تواصل تنفيذ أنشطة مكثفة لتنمية حقول الشركة بخليج السويس وحقل غاز دسوق بالدلتا والإعداد لبدء العمل في البحث عن الغاز بأحدث مناطق عمل الشركة في مصر شرق دمنهور والتي فازت بها مطلع العام الحالي، إلى جانب مواصلة العمل مع شركة بي بي البريطانية في تنمية حقول غاز غرب دلتا النيل أحد أهم حقول الإنتاج في مصر خلال الفترة الحالية .
 
 
وأضاف المهندس سامح صبري، خلال فعاليات مؤتمر حوض البحر المتوسط  "موك "، أن مصر التي تستثمر فيها الشركة منذ  أكثر من 45 عاما تعد مركزا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنها تتطلع لتحقيق طفرة كبيرة في أنشطتها وإنتاجها في مصر خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار في مصر .
 
وأشار سامح صبرى، إلى أن مصر ستصبح مركزا للطاقة بمنطقة شرق المتوسط في ظل ما تعمل عليه من خطوات حثيثة لتطوير بنيتها التحتية القوية وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من خطوط ومنافذ للاستيراد والتصدير إلى الدول المجاورة والاكتشافات التي يتم تنميتها فضلا عن وجود إرادة سياسية قوية بمصر دعمت تبنيها لإقامة منتدى الغاز بشرق المتوسط واستضافته بالقاهرة.
 
 
 

الغاز

البترول

الاستثمارات

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