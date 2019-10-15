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رئيس جامعة دمياط يصدر قرار بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:56 م
رئيس جامعة دمياط يصدر قرار بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، القرار التنفيذى للحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالجامعة فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019 ومنشور وزارة المالية رقم (11) لسنة 2019 والصادر بتاريخ 5/10/2019.

 

 

كما أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية عن اعادة فتح باب التقدم للمدن الجامعية لكليتى التمريض والحاسبات والمعلومات وإغلاق باب التقديم غدا الأربعاء، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأى طلب آخر غير هاتين الكليتين.

 

 من ناحية أخرى صرح الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة استقبلت لجنة اختيار أفضل جامعة مصرية والمشكلة بقرار وزارى من أعضاء من وزارة التعليم العالى وهيئة الرقابة الإدارية، يتعلق تقييم اللجنة بثلاثة محاور: استقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، و التحول الرقمى، و المشاركة فى التنسيق الحضارى بمدينة دمياط الجديدة.

 

 

 


جامعة دمياط

سيد دعدور

الحد الادنى للاجور

التحول الرقمى

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