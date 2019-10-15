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دبى تتيح لزوّارها من الصين استرجاع ضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:33 م
دبى تتيح لزوّارها من الصين استرجاع ضريبة القيمة المضافة غرفة دبى
محمد عبد المجيد

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أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى "دبى للسياحة"، عن توفير خدمة جديدة للزوّار من الصين، والتى تعتبر أحد أهم الأسواق الرئيسة للإمارة، حيث أصبح بإمكانهم استرجاع ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم فوراً فى مطارات دبى.
 
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، تتوفر هذه الخدمة عبر منصّة We Tax Refund المتوفرة على البرنامج المصّغر "وى تشات" التابع لشركة التقنيات الصينية "تينسنت"، وبدعم من شركة "بلانيت" المتخصصة عالمياً فى مجال الدفع الإلكترونى.
 
 وتدعم هذه المبادرة إستراتيجية "جاهزية دبى لاستقبال الزوّار الصينيين"، حيث سيتمكّن الزوّار الصينيون من استرجاع قيمة الضريبة بالعملة الصينية، باستخدام تطبيق "وى تشات" وذلك قبل مغادرتهم أرض المطار.
 
وقال المدير التنفيذى لمؤسسة دبى للتسويق السياحى والتجارى عصام كاظم، إنّ جهودنا المستمرة وتوجّهنا لتوفير تجارب مميّزة لزوّارنا، وكذلك التعاون المثمر والبنّاء مع شركائنا فى القطاع مثل شركتى (تينسنت) و(بلانيت) سيمكّننا من تعزيز رحلتهم لدبى، مضيفا أن توفير حلول دفع مبتكرة، ومنها إمكانية استرجاع قيمة الضريبة بكل سهولة وقبل مغادرة أرض المطار، يعدّ خطوة مهمّة تلبّى احتياجات ومتطّلبات الزوّار من الصين، كما تساهم فى الارتقاء بمستوى التجربة بوجه عام، وبالخدمات التقنية التى تعتمدها المدينة بوجه خاص، إلى جانب زيادة مستوى وعيهم بدبى كوجهة سياحية مفضّلة لهم.
 
وتواصل دبى، الترحيب بالمزيد من الزوّار من الصين، الذين سجّلت أعدادهم نمواً بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، مع استقبال دبى لحوالى 650 ألف زائر صينى مقارنة مع 578 ألف زائر تم استقبالهم فى الفترة ذاتها من العام الماضى، ويعود هذا النمو إلى الحملات والأنشطة الترويجية والتحفيزية التى تنفذها دبى للسياحة، وما تقدمه الإمارة من تجارب سياحية فريدة من نوعها، وكذلك الفعاليات والمبادرات المتخصصة التى تقام على مستوى المدينة، والتى تسلط الضوء على دبى كوجهة سياحية مضيافة ترحب بالزوار الصينيين.
 

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