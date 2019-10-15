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تعرف على حالات للالتهابات الجلدية يساعد جل الصبار فى علاجها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على حالات للالتهابات الجلدية يساعد جل الصبار فى علاجها جل الصبار
كتبت هند عادل

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الصبار هو أحد النباتات الشائعة والذى يستخدم منذ القدم في العديد من العلاجات وتحتوي أوراق الصبار على جل سميك وشفاف ومائي يمكن استخدامه كدهان موضعي على الجلد، ويكون لها خصائص مهدئة ، مرطبة ، وشفائية.

ووفقا لموقع" “healthlineالصبار هو مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات، هذا هو السبب في أن بعض الأطباء المتخصصين يستخدمونه لبعض الطفح الجلدي على الجلد.

الطفح الجلدي هو مصطلح عام يمكن استخدامه لتحديد الجلد الأحمر الملتهب أو ببساطة لوصف أي مجموعة من التغييرات في الجلد.

أسباب الطفح لا حصر لها فقط بعض الأمثلة تشمل ضعف المناعة، ظروف المناعة الذاتية،

ردود الفعل على المهيجات أو مسببات الحساسية في البيئة المحيطة،

الصبار علاجًا قويًا ومرطبًا نسبيًا في بعض الحالات قد يهدئ البشرة ويهدئ التورم ويحفز الدورة الدموية عند وضعه، كما أن لها خصائص مضادة للميكروبات قد تقتل الألو فيرا بعض مسببات الأمراض التي تحاول البقاء على الجلد.

الصبار قد يساعد في تسريع الشفاء من الطفح الجلدي الناجم عن جفاف الجلد وتهيجه، قد يشفي لويحات الصدفية ويسكن الأكزيما  الألوة فيرا قد تساعد أيضا آفات فيروس الهربس على الشفاء بسرعة أكبر.

تختلف الصبار في الفعالية اعتمادًا على السبب الأساسي للطفح الجلدي.

إذا كان هناك تهيج عام يسبب طفحًا ، مثل الحساسية ، فقد تعمل الألو فيرا لتهدئة الحكة والالتهابات. قد يحسن مظهر الطفح الجلدي أيضًا.

 

 

 


الصبار

جل الصبار

فوائد الصبار

فوائد الصبار للجلد

فوائد الصبار الصحيه

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