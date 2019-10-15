تعرف على تفاصيل العقوبات الأمريكية على وزراء فى حكومة أردوغان

كتب أحمد عرفة

عرضت قناة العربية، طبيعة العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على 3 وزراء فى الحكومة التركية بعد العدوان التركى على سوريا.

وذكرت قناة العربية، أن العقوبات الأمريكية شملت مؤسسات أو كيانات تابعة للحكومة التركية، موضحة أن العقوبات الأمريكية تشمل مسؤولين أتراك حاليين وسابقين.

وأوضحت قناة العربية، أن العقوبات الأمريكية تشمل المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، لافتة إلى أن العقوبات الأمريكية تشمل كل المسؤولين الأتراك عن أفعال أو سياسات تهدد أمن سوريا، وأن قرار العقوبات الأميركية على تركيا يتضمن تجميد أصول مسؤولين أتراك في الولايات المتحدة.