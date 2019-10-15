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تركيا: مقاتلون أكراد شنوا هجوما من منبج السورية وقتلوا جنديا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:57 م
تركيا: مقاتلون أكراد شنوا هجوما من منبج السورية وقتلوا جنديا العدوان التركى على سوريا
رويترز

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قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا تركيا قُتل وأصيب ثمانية آخرون، اليوم، الثلاثاء، بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد في مدينة منبج بشمال سوريا، مضيفة أنه أمكن "تحييد" 15 مقاتلا كرديا على الأقل ردا على ذلك.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت سابق اليوم أن الجيش السوري دخل منبج لكن مقاتلين معارضين تدعمهم تركيا قالوا لاحقا إن معظم من دخل منبج مقاتلون أكراد.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن المقاتلين الأكراد نفذوا هجوما بقذائف المورتر من منبج وإن القوات التركية ردت على ذلك بهجوم على المنطقة التي انطلق منها الهجوم و"حيّدت" 15 مقاتلا منهم على الأقل.

فيما نشرت "رويترز" على لسان القوات السورية الديمقراطية، أن 23 من مسلحيها قتلوا في معارك مع القوات التركية بشمال سوريا يوم 14 أكتوبر


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