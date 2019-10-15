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تجديد حبس قاتل زميله فى العمل بـ3 طعنات فى الشرقية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:20 ص
تجديد حبس قاتل زميله فى العمل بـ3 طعنات فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت محكمة جنح الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل زميله فى العمل فى فرن عيش بـ 3 طعنات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة مساء يوم الخميس الماضي، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو عبد الرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بوصول "محمد أ م" 15 سنة مقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعى بالصدر وطعنة بالقلب، أودت بحياته.

وتبين قيام " أحمد م ك " 19 سنة عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ، بارتكاب الواقعة، على خلفية حدوث مشادة بينه وبين المجنى عليه منذ يومين أثناء تواجدهما فى فرن عيش، حيث أنهما يعملان سويا بمخبز بالمدينة، وبعدها بيومين تربص المتهم بالمجنى عليه، وتمكن ضباط مباحث الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتثميل الجريمة، وقررت نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز السعيد، مدير النيابة بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة أعترف المواعيد القانونية.

 

 


الشرقية

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