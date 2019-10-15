سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:53 ص
برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برنامجاً مفصلاً لتدريب المدربين، وذلك فى إطار التحضير لانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام مع أحد أشهر المدربين فى فرنسا.
 
ويعتبر البرنامج أحد أبرز برامج الأكاديمية والذى يهدف الى تطوير قدرات أفضل الكفاءات والكوادر التنفيذية المستقبلية للدولة المصرية.
 
 
WhatsApp Image 2019-10-15 at 10.36.02 AM (2)
 
WhatsApp Image 2019-10-15 at 10.36.02 AM (1)
 
WhatsApp Image 2019-10-15 at 10.36.02 AM
 

 


الأكاديمية الوطنية للتدريب

البرنامج الرئاسي

البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية

الخميس، 03 أكتوبر 2019 01:43 م

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استقبال الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

الأحد، 22 سبتمبر 2019 04:33 م

خريطة التوك شو اليوم.. "الحياة اليوم" يستضيف عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.. "المواجهة" يفتح ملف التعامل مع أموال شهادات قناة السويس.. انطلاق أولى حلقات الموسم الثانى لبرنامج "الأبواب المغلقة"

السبت، 07 سبتمبر 2019 04:30 م

الليلة.. "الحياة اليوم" يستضيف عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

السبت، 07 سبتمبر 2019 12:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة