برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب محمد الجالى

نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برنامجاً مفصلاً لتدريب المدربين، وذلك فى إطار التحضير لانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام مع أحد أشهر المدربين فى فرنسا.

ويعتبر البرنامج أحد أبرز برامج الأكاديمية والذى يهدف الى تطوير قدرات أفضل الكفاءات والكوادر التنفيذية المستقبلية للدولة المصرية.