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بارنييه: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "يزداد صعوبة"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:36 م
بارنييه: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "يزداد صعوبة" ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى
رويترز

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قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل اليوم، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق للخروج قبل الموعد المقرر يوم 31 أكتوبر، "يزداد صعوبة" مضيفا أن زعماء الاتحاد سيدرسون تأجيلا آخر للموعد النهائي.

ولكنه تابع قائلا إن التوصل لاتفاق ما زال محتملا هذا الأسبوع.

ولدى وصوله إلى لوكسمبورج لحضور آخر اجتماع تحضيرى قبل قمة للزعماء في بروكسل يومي الخميس، والجمعة،، قال بارنييه للصحفيين، "حتى لو كان التوصل لاتفاق صعبا، ويزاد صعوبة، إلا انه ما زال ممكنا هذا الأسبوع".

وقالت تيتي توبوراينن وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية إن الاتحاد ينبغى أن يستعد لخروج بريطانيا دون اتفاق ويتأهب لتأجيل آخر لعملية الخروج المضنية.

لكنها أضافت "كل السيناريوهات مطروحة" وتابعت أن زعماء الاتحاد سيبحثون تأجيل موعد الخروج لما بعد 31 أكتوبر.

وفي لندن، قال جاكوب ريس موج رئيس مجلس العموم البريطاني إن هناك دعما كافيا بين النواب البريطانيين لإقرار اتفاق خروج.

وأضاف "أعتقد أن الأصوات كافية الآن للاتفاق" وتابع "هناك مزاج في البلاد، ويتعين على الساسة أن يستشعروا هذا المزاج بأننا يتعين أن نمضي قدما في الأمر".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر.تي.إي) إن بريطانيا ستعرض مقترحات جديدة للخروج اليوم في محاولة لكسر الجمود.

وقال توني كونيللي محرر الشؤون الأوروبية بالهيئة على تويتر "مصدران مطلعان أكدا أن المفاوضين البريطانيين سيعرضون نصا جديدا عندما يجتمعون مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل صباح اليوم".

لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الألماني لم يبد واثقا من قرب التوصل لاتفاق.


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