النيابة تأمر بتشريح جثة شاب لقى مصرعه بمشاجرة بسبب خلافات مالية فى العمرانية

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بين 4 أشخاص فى العمرانية، بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وفتحت النيابة العامة تحقيق مع المتهمين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة المستخدمة فى التشاجر.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه "إسماعيل" نشبت بينه مشاجرة وآخرين، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.