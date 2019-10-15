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المركز المصرى يعرض فيديو يتناول تاريخ العلاقات "المصرية - الإثيوبية"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:22 م
المركز المصرى يعرض فيديو يتناول تاريخ العلاقات "المصرية - الإثيوبية" سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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عرض المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مقطع فيديو تناول تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية منذ الرئيس جمال عبد الناصر، إذ كانت العلاقات في تطورها، والزيارات المتبادلة بين البلدين كانت كثيرة، ثم فترة الخمول في عهد الرئيس السادات، ومن بعدها محاولة الرئيس مبارك إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه فى عهد الرئيس عبد الناصر.
 
وتطرق الفيلم الذى تم عرضه خلال مؤتمر"سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى" إلى أن العلاقات تضررت تضررًا بالغًا مع محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في يونيو من العام 1995، تم على إثرها تعليق أعمال مجلس الأعمال المصري الإثيوبي لمدة 17 عامًا، كما تطرق الفيديو إلى مراحل التفكير في بناء سد النهضة والاتفاقيات الموقعة بشأن البناء على النيل الأزرق، وصولًا إلى مراحل التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وإعلان وصولها إلى طريق مسدود في سبتمبر 2019، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قضية مياه النيل قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر ولا تقبل المساس.
 

اثيوبيا

سد النهضة

العلاقات مع اثيوبيا

مصر

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