المؤشر نيكى يرتفع 1.21% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وصعد نيكى 1.21 فى المئة إلى 22063.71 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 فى المئة مسجلا 1615.40 نقطة.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وصعد نيكى 1.21 فى المئة إلى 22063.71 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 فى المئة مسجلا 1615.40 نقطة.
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