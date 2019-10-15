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المؤشر نيكى يرتفع 1.21% فى بداية التعامل بطوكيو

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:10 ص
المؤشر نيكى يرتفع 1.21% فى بداية التعامل بطوكيو بورصة نيكى
طوكيو (رويترز)

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ارتفع مؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

 

وصعد نيكى 1.21 فى المئة إلى 22063.71 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 فى المئة مسجلا 1615.40 نقطة.

 

 


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