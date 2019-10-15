القضبان لا تمنع العلاقات الأسرية.. نزيل يزور زوجته السجينة بدمنهور

كتب محمود عبد الراضى

وافق قطاع السجون على الاستجابة لإلتماس أحد نزلاء سجن دمنهور "رجال" لزيارة زوجته نزيلة بسجن دمنهور "نساء" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.