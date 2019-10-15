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العراق تشكل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الكبرى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:07 ص
العراق تشكل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الكبرى عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن مجلس الأمن الوطنى قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.

وذكر المكتب - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين - :"مجلس الأمن الوطنى عقد اليوم جلسة استثنائية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي"، مبينا انه "تم مناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر ـ المسيطر ـ الهيكل التنظيمى ـ المهام والواجبات ـ جهة الارتباط)".

وقرر مجلس الأمن الوطنى بحسب البيان "تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمى وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم فى التعبير عن الرأى بشكل سلمى وفى جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع".

 


العراق

أخبار العراق

قوات حفظ القانون

حماية الفعاليات الكبرى

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