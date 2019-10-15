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الزراعة: تحصين 761.904 الف رأس أغنام وماعز ضد " طاعون المجترات "

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:00 ص
الزراعة: تحصين 761.904 الف رأس أغنام وماعز ضد " طاعون المجترات " أغنام - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى  بالهيئة  العامة  للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير ، حصل لـ" اليوم السابع"،  على نسخه منه  يوضح  اجمالى التحصينات  والتى بلغت  761 ألف و904  رأس ، منذ بدء  انطلاق الحملة القومية  للتحصين  التى  بدأت 7 من الشهر الماضى حتى 13 أكتوبر من الشهر الجارى ، بجميع محافظات الجمهورية حفاظا على الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية.

وأكدت الدكتور منى محرز،نائب وزير الزراعة  لشئون الثروة الحيوانية  والداجنة والسمكية ، فى تصريحات " اليوم السابع" ، على  استمرار الحملة القومية  لتحصين  الأغنام  والماعز  ضد مرض طاعون  المجترات ، بجميع قرى  المحافظات   للوصول الى انجاز المستهدف ، مشير الى أن  الخدمات البيطرية. منذ بدء الحملة   تقوم باتخاذ  جميع  الإجراءات التنفيذية للنجاح الحملة، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الطب البيطرى.

 فيما أكد تقرير الهيئة،أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، هو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

وأوضح  تقرير الهيئة، طريقة التعامل الصحى مع القطعان المصابة ، من خلال عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة،مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفا  أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.


الثروة الحيوانية

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