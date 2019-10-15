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الجارديان: بارنييه يمنح جونسون مهلة حتى منتصف الليل لتقديم تنازلات للبريكست

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:52 م
الجارديان: بارنييه يمنح جونسون مهلة حتى منتصف الليل لتقديم تنازلات للبريكست ميشيل بارنييه
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مفاوض الاتحاد الأوروبى للبريكست ميشيل بارنييه قد حدد موعدا نهائيا لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون منتصف الليل لتقديم تنازل بشأن المطالب الأوروبية والموافقة على حدود جمركية فى البحر الإيرلندى وإلا سيتُرك بلا أى اتفاق يقدمه لمجلس العموم.

 

 وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إن بارنيه أخبر دول وزراء الاتحاد الأوروبى أنه لا يوجد احتمال كبير أن يتم التوقيع على اتفاق من قبل القادة فى قمة الاتحاد الأوروبى المقرة يوم الخميس، قبيل انعقاد جلسة خاصة للبرلمان البريطانى يوم السبت المقبل.

 

وقال بارنيه للوزراء فى لوكسمبرج إن النص القانونى لم يتم وضعه بعد من قبل المفاوضين البريطانيين. ونصح الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بأنه سيعلن الأربعاء ما إذا كانت المفاوضات على اتفاق سيتسمر إلى الأسبوع المقبل.

 

وحذر بارنييه من أن نقطة البدء فى أى اتفاق يجب أن تكون مسألة الحدود الإيرلندية، وإبقاء إيرلندا الشمالية فى السوق الأوروبية الموحدة للبضائع وإقامة منطقة حدود جمركية فى البحر الإيرلندى، وهو الاقتراح الذى سبق أن رفضته تيريزا ماى.

 

 وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس وزراء بلجيكا للصحفيين، بأنه لو أصبح لديهم اتفاق الليلة، فسيكون من الممكن الذهب إلى المجلس الأوروبى مرة أخرى ثم إلى البرلمان البريطانى. لكنه استطرد، قائلا إن الأمر ليس سهلا، فهناك بعض الخطوط الحمراء وهى معروفة للجميع، معربا عن أمله بإمكانية حدوث تقدم اليوم.


ميشيل بارنييه

بوريس جونسون

بريكست

الاتحاد الاوروبى

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