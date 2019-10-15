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احمي طفلك من السمنة..8 طرق لتشجيع ابنك على ممارسة النشاط البدني

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:00 ص
احمي طفلك من السمنة..8 طرق لتشجيع ابنك على ممارسة النشاط البدني الرياضة للأطفال - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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مع تزايد استخدام الأطفال للتكنولوجيا وألعاب الفيديو جيم، تزايدت السمنة بين الأطفال بسبب قلة النشاط البدنى الذى يمارسونه، مما يزيد من خطر إصابة الأطفال  بالسمنة وبالتالى الأمراض الناتجة عنها، فى هذا التقرير نقدم للآباء والأمهات طرق لتشجيع الطفل على النشاط البدنى، وفقاً لموقع "Healthy children".

ووفقاً للدراسات فهناك 1 من كل 3 أطفال يمارسون نشاطاً بدنيًا كل يوم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي الأطفال والمراهقون أكثر من 7 ساعات يوميًا في المتوسط ​​باستخدام أجهزة التلفزيون والكمبيوتر، كما أن حوالي 1 من كل 3 أطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة.

النشاط البدنى
النشاط البدنى

طرق لتشجيع الطفل على النشاط البدنى
 

ويمكن للوالدين لعب دور رئيسي في مساعدة أطفالهم على أن يصبحوا أكثر نشاطاً بدنياً .

1- ساعد طفلك على ممارسة الرياضة التي يستمتع بها ويحبها، كلما كانت هذه الرياضة تتمتع بالنشاط، زاد احتمال استمراره فى ممارستها.

2- اختر نشاطًا رياضياً مناسبًا لعمر الطفل، على سبيل المثال، الطفل الذي يبلغ من العمر 7 أو 8 سنوات ليس مستعدًا لرفع الأثقال أو الجري لمسافة 3 أميال، ولكن كرة القدم وركوب الدراجات والسباحة كلها أنشطة مناسبة.

3- خطط مسبقا، وتأكد من أن طفلك لديه وقت ومكان مناسب لممارسة الرياضة.

4-توفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة، وتأكد من سلامة معدات طفلك لهذه الرياضة أو النشاط، تأكد من أن ملابس طفلك مريحة ومناسبة.

الرياضة للاطفال
الرياضة للاطفال

5- كن نموذجا يحتذى به فى ممارسة الرياضة، حيث أن الأطفال الذين يرون آباءهم بانتظام يمارسون الرياضة والنشاط البدني يكونون مثلهم.

6- الحد من مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر واستخدم وقت الفراغ لمزيد من الأنشطة البدنية، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بما لا يزيد عن ساعة إلى ساعتين من إجمالي وقت الشاشة، بما في ذلك التلفزيون ومقاطع الفيديو وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كل يوم.

7- خصص وقتًا لطفلك لممارسة الرياضة، بعض الأطفال مقيدون بأداء واجباتهم المدرسية ودروسهم الموسيقية وغيرها من الأنشطة المخطط لها حتى لا يكون  لديهم وقت لممارسة الرياضة.

8- العب مع طفلك وتعلم رياضة جديدة معه.


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اهمية الرياضة

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النشاط البدنى

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