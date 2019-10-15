إندونيسيا: نشر 30 ألف فرد أمن لتأمين حفل تنصيب الرئيس ويدودو

أ ش أ

أعلنت الشرطة في إندونيسيا اليوم الثلاثاء نشر أكثر من 30 ألف من أفراد الشرطة والجيش لضمان الأمن خلال حفل تنصيب الرئيس جوكو ويدودو لولاية رئاسية ثانية والمقرر الأحد المقبل إلى جانب منع التظاهرات خلال تلك الفترة.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة أرغو يوونو إن قرار عدم إصدار تصاريح للتجمعات يهدف إلى "الحفاظ على كرامة الدولة" خاصة مع حضور زعماء أجانب لحفل التنصيب المقرر، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتو القبض على عنصرين تابعين لجماعة "أنصار الدولة" الموالية لتنظيم "داعش" كانا يخططان لتنفيذ هجمات انتحارية بمدينتي "سولو" و"يوجياكارتا"، مشيرا إلى أن الهجمات لا تستهدف حفل التنصيب.

يشار إلى أن البلاد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تظاهرات مناهضة للحكومة يقودها الطلاب ضد قوانين جديدة وتحولت للعنف في بعض الأحيان.

وكانت السلطات قد شددت إجراءات تأمين مسؤولي البلاد في أعقاب الهجوم بسكين على وزير الأمن الداخلي ويرانتو بسكين الأسبوع الماضي خلال زيارته لقريته الأم.