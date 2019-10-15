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أعراض تكشف إصابتك بالجفاف.. أبرزها رائحة الفم الكريهة والصداع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:00 ص
أعراض تكشف إصابتك بالجفاف.. أبرزها رائحة الفم الكريهة والصداع الجفاف - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هل تشعر بالدوخة وعدم القدرة على التركيز، هل تشعر بالعطش الزائد؟..إذا كنت تشعر بهذه الأعراض فيجب عليك العلم أنك مصاب بالجفاف، وهناك العديد من العلامات الأخرى التي يجب توخي الحذر منها لأنها جرس ينزرك أنك بالفعل مصاب بالجفاف، وتجنبا لحدوث أي مضاعفات يجب عليك التعرف على هذه الأعراض، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

إذا كنت تعاني  رائحة الفم الكريهة فهذا يعد دليلا على عدم وجود السوائل التي يحتاجها الجسم، وأيضا دليلا على عدم قدرة الغدة اللعابية على إفراز اللعاب التي تحتاجه، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء، كما يتعرض الأشخاص المصابون بالجفاف بالتشنج في العضلات والأعصاب، وهذا الأمر ينتج لفقدان الجسم للسوائل التي تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم.

كما أن التعرض لارتفاع درجة حرارة الجسم دون وجود سبب لهذا الأمر كالإصابة بنزلات البرد الشديدة، فهذا يعد دليل، وأيضا  الرغبة الشديدة في تناول الطعام وخاصة السكريات فهذا يعد دليلا على الإصابة بالجفاف والجسم يحاول تعويض هذا الشعور بتناوله للسكريات.

 ويكون الصداع من أبرز العلامات التي تشير إلى أن الجسم يعاني من الجفاف،  وهذا يكون ردة فعل للجسم نتيجة لنقص نسبة السوائل في الجسم، وأيضا لون البول الغامق يعد من علامات الجفاف ويجب الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

وفي حالة التأكد من الإصابة بالجفاف فعليك تناول طبق من  السلطة الخضراء يوميا، وأيضا الفواكه الغنية بالألياف، وعدم الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.


الجفاف

أعراض الجفاف

اسباب الاصابة بالجفاف

علاج الجفاف

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